







Сегодня заместитель главы уволившегося руководителя администрации Краснооктябрьского района Георгий Маргиани также подал в отставку по собственному желанию. Как сообщает ИА «Высота 102», Маргиани отвечал в администрации Краснооктябрьского района за сферу ЖКХ и благоустройства, положение дел в которой вызывало немало вопросов. Как стало известно информагентству, руководство района планируется усилить кадрами, которые проявили себя именно в сфере коммунального хозяйства и благоустройства.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало об отставке главы Краснооктябрьского района Волгограда Артемия Чуйкова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящий момент и.о. главы района назначена Наталья Демиденко. Между тем, ИА «Высота 102» весной этого года отслеживало ситуацию, связанную с обрезкой деревьев в районе, когда в течение длительного времени с улиц не вывозились охапки срезанных веток. Тогда глава Краснооктябрьского района Артемий Чуйков свалил вину за это на одну из управляющих компаний. Однако затем выяснилось, что не убиралась территория, подведомственная районной администрации.



