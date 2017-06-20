В Волгограде по факту гибели рабочего «Красного Октября» возбудили уголовное дело

За нарушение требований охраны труда, в результате которого погиб 52-летний рабочий копрового цеха завода «Красный Октябрь», может понести наказание его начальник. Пока же дело расследуется по факту трагедии, сообщил ИА «Высота 102» и.о.руководителя отдела СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров.

ЧП произошло 11 мая. В копровый цех доставляют металлолом для распила. В тот день здесь были сложены в штабель 12-метровые металлические трубы диаметром от одного метра. Крановщик подавал по одной на площадку для обработки, в это время рабочий находился внизу. В какой-то момент штабель начал рассыпаться, в результате сотрудник оказался зажатым между двумя трубами и скончался на месте от полученных травм.