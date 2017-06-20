Как остаться на связи при нулевом балансе









В жизни не все происходит в нужный момент. Иногда бывает с точностью до наоборот: например, нужно совершить очень важный звонок, и именно тут мобильный телефон разряжается «в ноль» или на нем заканчиваются деньги. С разрядившимся аккумулятором бороться можно только одним способом – искать розетку (правда, где-нибудь в лесу это бессмысленно). А вот выйти на связь с опустевшим абонентским счетом можно прямо там же на месте, хоть в лесу. Читателям ИА «Высота 102» компания «МегаФон» предлагает обратить внимание на несколько услуг для решения этой проблемы.

«Позвони мне»

Хороший вариант, если нужно связаться с другом, коллегой по работе или родственником. Просто нужно набрать на телефоне USSD-команду *144*, затем номер нужного абонента в федеральном формате, добавить знак # и нажать клавишу вызова. Получив сообщение, человек набирает номер, с которого пришел запрос – проблема с общением снята. Услуга «Позвони мне» – бесплатная, ограничение только одно: в сутки можно отправить только пять таких USSD-запросов.

«Заплати за меня»

Принцип действия у этого сервиса похожий: следует набрать соответствующий запрос, отправить его человеку, с которым необходимо поговорить – только он не перезванивает, а пополняет опустевший счет. Конечно, попросить «кинуть денег» можно только близкого человека, к примеру, шефа такое предложение, скорее всего, сильно удивит!

Чтобы воспользоваться услугой, перед номером желаемого абонента набирается *143*(номер абонента в федеральном формате)# (вызов). Дальше все зависит от доброй воли и возможностей потенциального собеседника.

«Звонок за счет друга»

Также вариант для общения с близкими. Собеседник услышит автоинформатор, что звонок будет за его счет, и в случае согласия может соединиться, нажав клавишу «1». Тот, кто попросил этот самый «звонок за счет друга» при этом будет разговаривать даже при нулевом балансе.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно просто набрать 000 перед номером вызываемого абонента «МегаФона» в федеральном формате.

«Обещанный платеж»

А как же поступить, если неудобно просить собеседника перезвонить, пополнить баланс или принять звонок за свой счет? Пополнить баланс самому! И неважно, что поблизости нет ни платежных терминалов, ни офисов «МегаФона». Просто можно активировать услугу – и пользоваться мобильной связью. А баланс пополнить потом – в срок до трех дней с момента получения «Обещанного платежа». Тогда использованная сумма и будет автоматически списана оператором.

Временно зачислить на свой счет от 15 до 150 рублей можно по команде *106#, в Личном Кабинете или обратившись в кол-центр по номеру 0500. При подключении спишется плата за активацию. Пополнить баланс в долг можно на срок до трех дней, после чего сумма спишется со счета автоматически.