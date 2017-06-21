Строитель храма Александра Невского в Волгограде проложит дорогу к музею





Определен победитель аукциона на благоустройство прилегающей к строящемуся интерактивному музею «Россия. Моя история» территории в пойме реки Царица. Как сообщает ИА «Высота 102», единственным участником закупки стало АО «Приволжтрансстрой», которое в результате освоит около 115 миллионов рублей, выделенных на строительство дороги, проведение ливневой канализации, сетей наружного освещения, водоснабжения. Эта же компания, к слову, и возводит музей на внебюджетные средства, выделенные фондом «Перспективное развитие Волгоградской области».

Фирма «Приволжтрансстрой» также строит в Волгограде храм Александра Невского, школу в жилом комплексе "Родниковая долина", реконструирует детско-юношеский центр, возводит и ряд других объектов.







