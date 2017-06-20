В Волгоградской области детей-сирот хотели поселить в бывшей столовой

В реестр недобросовестных поставщиков включат продавца квартир для детей-сирот в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет строительства Волгоградской области, поводом для этого стало неисполнение продавца квартир - Елены Егоровой - обязательств по контракту на приобретение квартир для детей-сирот. С соответствующими заявлениями комитет строительства региона обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области. Ответом антимонопольного ведомства стал отказ, однако арбитражный суд Волгоградской области своим решением поддержал позицию комитета.

В июле 2016 года по итогам электронного аукциона строительным комитетом были заключены госконтракты с Еленой Егоровой на приобретение четырех квартир для детей-сирот в строящемся доме в Еланском муниципальном районе.

Через месяц при выезде на место с комиссионным обследованием выяснилось: объект - не новостройка. Это - строение бывшей производственной столовой, находящееся в состоянии реконструкции и расположенное к тому же в промышленной зоне. В прошлом одноэтажное кирпичное здание заводского общепита "приросло" вторым этажом, при этом, согласно выводам комиссии, реконструкция проводилась с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, осуществлялась самовольно, да и само разрешение на использование участка не позволяло здесь возводить жилье. В октябре 2016 года государственный контракт с Егоровой расторгнут в одностороннем порядке.

Теперь по решению суда на УФАС возложена обязанность по включению Елены Егоровой в реестр недобросовестных поставщиков. Решение уже вступило в законную силу.

Между тем, напомним, это не первый скандал, связанный с предоставлением жилья для детей-сирот. В 2009 году в Волгограде детям-сиротам в одном из домов по ул. Шумилова предоставили квартиры, переделанные из двухкомнатных, причем сделано это было с нарушением всех норм. Впоследствии за эту аферу был осужден начальник управления жилищной политики администрации Волгограда Игорь Максимчук. А в Ольховском районе Волгоградской области детей-сирот селили в полуразваленные дома с печным отоплением в заброшенных деревнях.



