В жилом массиве Советского района Волгограда, включающего 11 многоквартирных домов, введен карантин из-за бешенства животных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление губернатора региона, в неблагополучном очаге оказались дома №№75,77, 79 по улице Академика Комарова, дома №№53,55,64,66,68 по улице Владимирской, дома №60,64 по улице Янки Купалы и дом №56 по улице Научной. Карантин объявлен на 2 месяца с момента выявления последнего случая заболевания. В течение этого времени за пределы жилого массива запрещено вывозить собак и кошек, проводить выставки животных и производить их отлов. Комитету ветеринарии Волгоградской области поручено проведение мероприятий по ликвидации очага бешенства. Профилактику заболевания среди жителей проведут специалисты комитета здравоохранения.

Справка. Бешенство или гидрофобия (водобоязнь) – острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся развитием тяжелого прогрессирующего энцефалита со смертельным исходом. В Волгоградской области основными резервуарами и источниками бешенства являются дикие плотоядные животные (лисицы, енотовидные собаки, волки и др.), а также домашние животные (собаки, кошки и сельскохозяйственные животные). Вирус выделяется со слюной больного животного. Передача вируса от животного к человеку происходит при укусах или ослюнении кожи и слизистых оболочек бешеным животным. Заболевание бешенством может развиться после укусов и ослюнений независимо от локализации повреждений, но наиболее опасны укусы и ослюнения в области головы, шеи и кистей рук и слизистых оболочек.



