На Центральной набережной Волгограда реанимируют почти километр причалов речпорта





Более трети миллиарда рублей потратят на обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МУ «Комдорстрой» объявило два аукциона на оказание услуг по проведению этих работ на общую сумму почти в 330 миллионов рублей. В частности, более 122 миллионов рублей будет выделено на проведение инженерных сетей и наружного электроснабжения на Центральной набережной. Еще более 200 миллионов рублей – на ремонт гидротехнических сооружений, а именно – участка причалов 10-15 пассажирского порта длиной в 825 метров. Средства выделены на условиях софинансирования городского, областного и федерального бюджетов, однако основная часть денег направлена из федерального центра.

Напомним, в августе прошлого года на Центральной набережной президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета, посвященное развитию речного транспорта и внутреннего туризма. Тогда президент предложил развивать и портовые сооружения.











