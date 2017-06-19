«Высота 102 ТВ»: Полицейский чудом избежал смерти во время погони за преступниками на трассе Волгоград-Камышин

Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области идет поиск вооруженных преступников, ограбивших ювелирный салон в Камышине и открывших стрельбу по полицейским. Митинг обманутых дольщиков «АхтубаСитиПарка» в Волжском: политикам и чиновникам напомнили о невыполненных обещаниях. Личный прием граждан по вопросам экологии: Волжский межрегиональный природоохранный прокурор приехал в Волгоград. Финал кубка России на «Волгоград Арене» 9 мая 2018 года: наиболее вероятную дату и место проведения матча назвали на уровне национального футбольного союза.







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