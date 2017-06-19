В Волгограде 17 котельных «встали в строй»

Котельные Волгограда вышли на планово-предупредительные ремонты после первого этапа гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения: в настоящее время работы проводятся на 11 котельных города, а на 17 объектах они уже завершены. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии теплоснабжения», в числе тех, где сейчас активно идет ремонт, котельная 494 квартала, одна из крупнейших в Волгограде. Она обслуживает 196 объектов Советского района, включая 167 многоквартирных домов, 2 поликлиники и 2 больницы, 7 детских садов, 4 школы, 14 прочих потребителей.

Во время плановых работ специалисты ремонтной службы производят замену аварийных участков трубопроводов внутри котельной, ремонт насосного оборудования и запорной арматуры. Кроме того, производится поверка манометров и других контрольно-измерительных приборов, чистка фильтров на газораспределительной установке, а также чистка и обмуровка котлов. Как только работы на котельной завершатся, функциональность оборудования проверят в тестовом режиме, а затем запустят в работу.

Всего в текущий межотопительный период на объектах «Концессии теплоснабжения» предполагается отремонтировать и провести профилактику на 8,5 тыс. единиц оборудования, включая контрольно-измерительные приборы, котлы, моторы сетевых насосов и прочее электрооборудование.

Помимо выполнения производственной программы, частью которой и являются плановые работы на котельных, «Концессии теплоснабжения» приступили к реализации инвестпрограммы. В рамках ее выполнения в 2017 году запланировано строительство 5 новых блочно-модульных котельных, реконструкция 12 котельных и 25 ЦТП, перекладка 22,3 км и строительство 17,6 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций в этом году составит 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



