«Донской сказочник» хочет стать депутатом Волгоградской облдумы

Сегодня в избирком Волгоградской области поступили документы от первого выдвиженца в региональный парламент. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ИКВО, участвовать в довыборах областных депутатов желание изъявил представитель «Казачьей партии Российской федерации» Сергей Засядкин. В течение трех дней комиссия должна рассмотреть поступившие бумаги и решить – продолжит ли партиец дальнейшее участие в предвыборной кампании.

Согласно данным из открытых источников, Засядкин возглавляет коммерческое предприятие, в прошлом был главным редактором журнала «Губернские вести. Волгоград». Также известен как писатель и автор «Донских сказок». У выдвиженца есть опыт участия в местных выборах. К примеру, в 2013 году он выдвигался в Волгоградскую городскую думу, но безуспешно.

Напомним, на минувшей неделе избирком региона дал старт выдвижению кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы по двум округам – Дзержинскому №9 и Среднеахтубинскому №15. Партии могут заявить о своем участии в довыборах до 4 июля, самовыдвиженцы - до 5 июля.

Довыборы состоятся в единый для страны день голосования – 10 сентября. Два места в областной думе освободились после избрания в сентябре 2016 года в Госдуму региональных законодателей Анны Кувычко и Татьяны Цыбизовой.



