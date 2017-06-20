ОНФ России: Каждая волгоградская семья должна кредиторам свыше 140 тысяч рублей

Средняя кредитная задолженность волгоградского домохозяйства – (расчетный эквивалент средней семьи - 2,6 человека) – составила 143 тыс. 963 руб., в том числе просроченная – 9,7%. Такие данные обнародовали эксперты Общероссийского народного фронта, которые представили сегодня кредитную карту России по состоянию на I квартал 2017 года, сообщает ИА «Высота 102». Данные показали, что рост просроченной задолженности опережает рост кредитного портфеля в целом.

При этом, как говорится в исследовании, уровень закредитованности в регионе не самый высокий по сравнению с другими регионами - 21%, а среднегодовой уровень семьи – 677 тыс. 789 руб. Что касается вкладов и сбережений граждан региона, то их средний размер составил 221 тыс. 805 руб.

Как подчеркивают эксперты ОНФ, темп роста «просрочки» в целом по стране в четыре раза опередил прирост совокупного кредитного портфеля, что указывает на ухудшение финансового положения заемщиков - людям все труднее расплачиваться по взятым на себя обязательствам. Средний российский заемщик отдает на погашение кредита примерно четверть месячного дохода.