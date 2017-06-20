Волгоградские врачи - победители Всероссийского конкурса

В номинации «Лучший оториноларинголог» второе место во Всероссийском конкурсе врачей заняла Ирина Коновалова, врач-оториноларинголог Волгоградской областной клинической больницы № 1. В номинации «Лучший военный врач» третье место занял Юрий Храпов, начальник нейрохирургического отделения военного госпиталя Минобороны России из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, конкурс проходил в три этапа: кандидатуры выдвигались медицинскими организациями. На третьем, завершающем этапе конкурсантов оценивала центральная конкурсная комиссия в Москве, которую возглавила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На третий этап поступили 653 конкурсные работы из 62 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных органов исполнительной власти. По итогам конкурса определено 87 победителей в 29 номинациях.

От Волгоградской области для участия в конкурсе было направлено 30 работ. Всероссийский конкурс врачей проводится ежегодно с 2001 года.







