Планируемое количество жителей Волгограда, получающих услуги в муниципальных учреждениях культуры, составит в 2017 году 100%, в 2018-м – 90,7%. То есть, фактически все жители города должны получить услуги в учреждениях культуры Волгограда, включая новорожденных. Такие цифры заложены в муниципальной программе «Развитие культуры Волгограда» на 2016–2018 годы», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные контрольно-счетной палаты Волгограда.

При этом показатель доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере искусства, запланирован в 2017 -2018 годах на уровне 10,5%. В КСП заявили, уже обращали внимание на отсутствие достаточного обоснования конечных целевых индикаторов программы. В связи с чем исполнителю-координатору - комитету по культуре администрации Волгограда - предлагалось привести в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Волгограда целевые показатели и индикаторы, в том числе увязку со стратегией социально-экономического развития Волгограда до 2030 года и прогнозом социально-экономического развития Волгограда на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. В КСП напомнили также о персональной ответственности руководителя структурного подразделения администрации Волгограда за эффективную реализацию и конечные результаты мероприятий муниципальной программы, рациональное и экономное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.



