В Волгограде уроженцев Чечни осудили за вооруженное нападение на квартиру

Советский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении двух разбойников — безработного Базаева и бизнесмена Мицаева. Уроженцы Чеченской республики признаны виновными в нападении на хозяев и гостей квартиры и незаконном хранении пистолета, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение облсуда. Преступникам назначено 7 лет и 7 лет 2 месяца колонии строгого режима.

По материалам дела, в квартиру дома в Советском районе ночью постучала девушка, пожаловалась, что поссорилась с подругой и ей надо позвонить. В это время дома находился хозяин и двое его знакомых. Когда незнакомка ушла, один из гостей, вероятно, испытывая к девушке симпатию, набрал ее номер и попросил вернуться. Та ответила, что купит пива и придет. Когда в дверь снова постучали, в квартиру ворвались незнакомые мужчины и стали угрожать пистолетами. Они одели троим потерпевшим на голову пакеты, наволочки, связали и избили. Хозяину они угрожали изнасилованием деревянной дубинкой, требовали деньги и ценности. В результате злоумышленники вынесли из дома банковские карты и порядка 30 тысяч рублей, - все что удалось найти. Подсудимые в апелляции отрицали свою вину, в том числе по хранению оружия — огнестрельного и пневматического — однако решение оставили в силе.