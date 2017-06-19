Модным фаворитом мужского гардероба летом 2017 года остается футболка

Стильная футболка остается незаменимым элементом в образе мужчины. Облегающая торс, свободная, классического или повседневного стиля – она занимает лидирующие позиции среди мужской моды. Согласно многочисленным опросам, именно футболки ценятся за комфорт и практичность. В гардеробе каждого мужчины должны быть несколько вариантов футболок, независимо от рода его деятельности. Такая простая одежда – практичный вариант для деловой, повседневной жизни, а также вечерних выходов. Что предлагают мировые дизайнеры для любителей футболок летом 2017 года, рассказала читателям ИА «Высота 102» специалист интернет-торговли модной мужской одеждой Анастасия Будняк.

– Анастасия, обозначьте, по вашему мнению, главные тенденции лета 2017 года в моде мужских футболок.

– Это «Поло». Они остаются на пике популярности, многие мужчины носят их даже под деловые костюмы. Далее – модели, украшенные принтами: этническими, анималистическими, геометрическими, природными мотивами. Очень актуальны варианты в тонкую полоску.





– Летом, в жару хочется просторной одежды. Что предлагается для мужчин - любителей футболок?

– Согласна, в жаркий сезон одежда должна быть максимально удобная. В этом году набирают актуальность фасоны «с чужого плеча»: свободный крой, слегка спущенная линия плеч, небрежность образа. Такой городской стиль не утратит популярности несколько сезонов.

– Фасон «Поло» актуален уже несколько сезонов. В 2017 году есть ли кардинальные изменения?

– Да, их стали носить не только повседневно, но и ввели в деловой стиль. Для скромных представителей сильного пола предлагаются однотонные модели спокойных, пастельных тонов. Они уместны, как я уже сказала, для делового стиля, их носят под кардиганы, жакеты, блейзеры. Однако пика набирают разнообразные фактуры: полоска, наличие фирменной эмблемы, логотипа или даже яркого принта.

– Каждый год коллекции известных дизайнеров непременно предлагают модели с различными печатными изображениями. Какими же принтами украшены мужские футболки 2017 года?

– Абстрактными, футуристическими изображениями, монохромными или цветными. Разноцветными полосами, четкими геометрическими фигурами. Присутствуют забавные мультяшные картинки, пляжные, морские мотивы, изображения с эффектом размытости, ретро-фото в серых оттенках. Есть эмблемы, флаги. Ярким, смелым мужчинам придутся по душе принты с флористическими мотивами. Трендовыми остаются прикольные лозунги, фразы, а также названия городов.

– Что предлагают дизайнеры для молодежи?

– Отличительная особенность молодежных моделей – многослойность, объем, комбинация некомбинируемых материалов. Стандартный V-образный вырез – идеально сочетается с модным стилем сезона омбре. Вырез с эффектом драпировки, по мнению многих дизайнеров, идеально подходит под легкую щетину. А для коктейльных вечеринок подойдут изысканные модели черного цвета облегающего кроя.

– Все больше мужчин хочет одеваться неординарно, хочет выделиться. Где можно приобрести современные футболки в Волгограде и, что не мало важно, по приемлемым ценам?

– Модную мужскую одежду по приемлемым ценам (от 990 до 1900 рублей) всего размерного ряда и отличного качества можно заказать в интернете по адресам: https://vk.com/brutal_34 https://www.instagram.com/brutal_34 / или по телефону 8 961 661 51 92. Кроме того, можно заказать бесплатную доставку в любой город РФ.







