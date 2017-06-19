Мэрия Волгограда не отдала университетские гектары под застройку





Администрация Волгограда, учитывая мнение горожан, приняла решение отказать АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в предоставлении разрешения на использование земельного участка по проспекту Университетскому,100 (рядом с Волгоградским государственным университетом) для размещения многоквартирных жилых домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации, ранее жители города в ходе публичных слушаний, состоявшихся 25 апреля 2017 года, выразили свое отрицательное отношение к возможности застройки территории. В настоящее время в мэрии областного центра идет подготовка проекта постановления администрации Волгограда об отказе заявителю «в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для размещения многоквартирных жилых домов».

Напомним, акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – АО «АИЖК») обратилось с соответствующим заявлением в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград. При этом заявитель не представил в комиссию ряд необходимых документов: проектное обоснование изменения вида разрешенного использования земельного участка, сведения о планируемых объектах капительного строительства, заключение о соблюдении требований технических регламентов. Неполное предоставление заявителем документации и самое главное - результаты публичных слушаний, в ходе которых 127 из 128 участников процедуры высказались против застройки данной территории, стали причиной отказа городских властей акционерному обществу в выдаче разрешения на использование земельного участка рядом с ВолГУ для строительства жилых домов. АО «АИЖК» имеет право обратиться за разрешением о предоставлении другого земельного участка для строительства многоквартирных жилых домов.

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