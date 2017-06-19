Раненого полицейского доставили на вертолете в Волгоград из Камышина









Раненого в ходе преследования вооруженных преступников старшего лейтенанта полиции в эти минуты доставили из Камышина в Волгоград на вертолете санитарной авиации, сообщает ИА «Высота 102». Вертолет приземлился на спецплощадке у городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25. Вчера получивший огнестрельное ранение в голову 37-летний полицейский был госпитализирован в медучреждение в Камышине. Сегодня по согласованию с комитетом здравоохранения Волгоградской области сотрудник ДПС транспортирован в областной центр.













Как ранее сообщало ИА «Высота 102», 18 июля в Камышине произошло ограбление ювелирного салона. Во время погони налетчики открыли огонь из оружия по машине ДПС.

Сейчас в поиске преступников в Камышинском районе Волгоградской области задействованы 300 сотрудников МВД и Росгвардии.