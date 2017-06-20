Самые высокие продажи электронных полисов – в Краснодарском крае, Свердловской, Воронежской, Волгоградской областях и республике Дагестан. Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском союзе автостраховщиков, рост популярности объясняется удобством оформления: автовладельцу не нужно ехать в офис компании ради заключения договора, он может это сделать, не выходя из дома. Оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

Напомним, в I квартале 2017 года Волгоградская область возглавила рейтинг «токсичных» регионов по количеству махинаций с ОСАГО. Основными причинами эксперты назвали действия криминальных автоюристов, изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО, мошенничество со стороны страхователей - держателей полисов ОСАГО.