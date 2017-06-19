Ответ депутату: «Сады Придонья» не уходили из региона

Компания «Сады Придонья» официально заявляет, что зарегистрирована на территории Волгоградского региона и является одним из основных бюджетообразующих предприятий области. Как уже сообщало ИА «Высота 102», одного депутата , занимающего высокую должность в комитете по бюджету и налогам Волгоградской областной думы, отстранили от исполнения обязанностей. Он прокомментировал эту ситуацию в некоторых областных СМИ, параллельно поведав о том, что из региона стали уходить крупные налогоплательщики, приведя в пример несколько компаний, в том числе и компанию «Сады Придонья». Как пояснили нашему агентству в пресс-службе компании, от представителей средств массовой информации в компанию «Сады Придонья» не поступило ни одного запроса для уточнения, и в результате непроверенные данные были повсеместно опубликованы.

В итоге компания, которая продолжает традиции своих предков, занимается производством на своей Волгоградской земле, закладывает новые сады, исправно платит налоги, вкладывает немалые средства в благоустройство поселка, где находится производственный комплекс – делает все, чтобы здесь был мир, благоденствие, экономическое процветание, попала в число перебежчиков.

«Обратимся к официальной статистике. В 2016 году компания «Сады Придонья» перечислила в областной бюджет налогов и сборов на общую сумму 182 400 513 рублей. За 4 месяца 2017 года эта цифра составляет – 66 471 772 рубля, что превышает платежи за аналогичный период 2016 года в среднем на 10% , – поясняет пресс служба. – Изменения в уставные документы не вносились, в том числе в отношении изменения месторасположения юридического лица, зарегистрированного в пос. Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области».

В компании «Сады Придонья» надеются, что представитель законодательной власти объяснит свое заявление, а редакции, опубликовавшие непроверенную информацию, обнародуют данные из первых источников. И не будут выступать в роли обманщика-газетчика из сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина: «куда ни взгляни - везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай»...







