Пироманка из Волгоградской области мстила соседям из-за ссор

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы станицы Иловлинского района. Она подозревается не только в поджоге домов своих соседей, но и ложном доносе на одного из них. Так, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце апреля и начале июня в полицию поступили заявления от местных жителей, которые указали, что их дома были подожжены неизвестным. В том, что это сделала их соседка, они и не подозревали — та активно принимала участие в тушении огня. Ее причастность к преступлениям выяснилась позже: когда правоохранители стали проверять давнее заявление женщины о том, что сосед спалил ее гараж. В результате оперативники установили, что возгорание в боксе устроила она сама, впоследствии подозреваемая созналась и в совершении поджогов двух домов. А причиной действий пироманки стали конфликты с односельчанами.