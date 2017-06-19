Мэрия Волгограда заплатит компании из Ростовской области по обязательствам экс-главы города Гусевой





О крахе эксперимента, внедренного при бывшем главе Волгограда Ирине Гусевой, ныне – депутата Госдумы – можно говорить, судя по решению арбитражного суда Волгоградской области, вынесенного на днях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы регионального арбитража, компания «Волгоградское ДСУ» взыскала с мэрии Волгограда свыше 75 млн рублей за отремонтированные дороги. Поводом для обращения в суд подрядчика из Ростовской области послужило неисполнение ответчиком своих обязательств по оплате выполненных работ в установленном контрактом порядке. В июне 2014 года ООО "Волгоградское ДСУ" и МУ "Комдорстрой" заключили муниципальный контракт по ремонту дорог общего пользования в Волгограде на сумму 334 миллиона 306 194 руб. Согласно контракту, финансирование работ должно было осуществляться из средств бюджета Волгограда поэтапно до 31 декабря 2016 года. Тогда, напомним, о старте необычного эксперимента – ремонте дорог в долг – с помпой заявляли в городской думе, а глава Волгограда, которым до середины 2014 года являлась Ирина Гусева, раздавала по этому поводу оптимистичные интервью. Планировалось, что подрядчики, которые согласятся на «отложенный» платеж, сами, на привлеченные кредитные средства закупят стройматериалы, заключат договоры субподряда с фирмами-исполнителями, при этом полностью рассчитаться с ними должны были лишь спустя три года, по мере поступления средств в бюджет. Всего планировалось отремонтировать таким образом более двадцати дорог города-героя. Компания «Волгоградское ДСУ» работала в Краснооктябрьском, Центральном, Тракторозаводском районах, где, в частности, привела в порядок улицы Репина, Новоремесленную, Кастерина и ряд других. Однако в положенное время – до конца 2016 года – долг перед ней так и не был погашен. Тогда ростовские дорожники и обратились в суд с материальными претензиями к администрации Волгограда, которые и были удовлетворены. У представителей мэрии есть возможность обжаловать это решение.

Интересно, что, когда в 2014 году было объявлено об этом эксперименте, у многих экспертов он вызвал шквал критики. Главная претензия касалась того, что бюджет Волгограда принимал на себя слишком долгосрочные, а потому – рискованные обязательства, за которые сейчас приходится расплачиваться не Ирине Гусевой, а ее преемникам. Кроме того, подобная схема ставила в уязвимое положение подрядчиков, которым пришлось сначала потратиться, а потом – ждать обещанных платежей.

Фото сайта Волгоградского реготделения отделения "ЕР". http://volgograd.er.ru/news/2017/6/5/irina-guseva-nam-delit-nechego-i-vse-my-sluzhim-rossii/



