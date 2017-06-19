Театрализованное представление по мотивам романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» представили любителям поэзии студенты и преподаватели структурного подразделения одного из крупнейших вузов Волгоградской области - государственного технического университета - института архитектуры и строительства. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-центре ВолгГТУ, совместно с волгоградским "клубом Пушкинистов" и клубом исторического бального танца «Онегин», театрализованный спектакль перенес зрителей во времена дворянских балов, дуэлей, романтической влюбленности.





По словам студента вуза Игоря Дубова, было множество необычных режиссёрских решений. Гостям предложили поучаствовать в викторине и танцах. Обширная и интересная программа не дала заскучать даже самым юным гостям этого блистательного представления. В перерыве во время чаепития зрители – знатоки классической литературы - с удовольствием фотографировались с актерами и танцорами.