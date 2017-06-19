Смертность на дорогах Волгоградской области растет

За первые пять месяцев этого года в Волгоградской области на 10% увеличилось количество погибших на автодорогах. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на данные МВД РФ, - сообщает ИА «Высота 102». В этом же списке – республика Карелия, Башкортостан, Хабаровский край. Более чем на 20% выросла смертность от аварий в Пермском крае, Ульяновской и Сахалинской областях. Более чем на 30% — в Орловской области, Ханты-Мансийском АО и Мордовии. На 40% — в Амурской области. По мнению экспертов, это связано с финансовым положением регионов, качеством дорог и работой надзорных органов. В Минздраве России общее снижение смертности на дорогах связывают в том числе с увеличением оперативности оказания медпомощи.

По мнению вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, проводимая МВД политика увеличения штрафов не стала панацеей от всех бед. «В Госдуму постоянно поступают предложения от ведомства усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения. Хватит делать нормы более строгими. Излишние репрессии ведут не к безопасности, а к более взяткоемким статьям», — пояснил эксперт.

Всего в России за январь–май этого года в России произошло 55,5 тыс. ДТП, в которых пострадали люди. Это на 2,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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