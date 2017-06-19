Страховой полис ВТБ можно оформить на сайте РЖД

Теперь пассажиры, путешествующие железнодорожным транспортом, могут приобрести страховой полис ВТБ на сайте РЖД вместе с билетом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, страховой полис предусматривает компенсацию медицинских или медико-транспортных расходов и действителен в течение всей поездки.

Как пояснили в банке, для того чтобы оформить страховой полис, нужно выбрать соответствующую опцию при покупке электронного билета на сайте перевозчика. После оплаты полис будет доступен в личном кабинете.

Дмитрий Литовченко, директор по электронной коммерции ВТБ Страхование, прокомментировал: «Мы рады предоставить пассажирам возможность оформления страхового полиса онлайн. Полис формируется на основе данных, заполненных при покупке билета, и не требует дополнительных усилий и времени на оформление. Сразу после оплаты билета также становится доступным и страховой полис». Сумма страхового покрытия составляет от 1,5 до 2 млн. рублей в зависимости от территории страхования.



