







Вертолетом санавиации будет доставлен в Волгоград получивший огнестрельное ранение головы старший лейтенант полиции: 37-летний сотрудник ДПС из Камышина вел преследование на трассе разбойников, которые открыли огонь. Решение о транспортировке принято в согласовании с комитетом здравоохранения Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону. Раненого посетил в больнице начальник Главка Александр Кравченко. Напомним, он возглавляет группу по поиску злоумышленников.

По состоянию на 22 часа в Камышинском районе в специальных мероприятиях по поиску задействованы 300 человек: сотрудников МВД и Росгвардии.

Сегодня около 14 часов трое неизвестных в масках, угрожая оружием, похитили у продавца ювелирного салона украшения на сумму около 5 млн рублей, после чего скрылись на автомашине «Нива Шевроле». В результате введенного плана «Перехват» эта машина была замечена нарядом ДПС на трассе. В ходе преследования полицейские произвели предупредительные и прицельные выстрелы по колесам. В результате ответного огня был ранен старший лейтенант полиции.

Приметы преступников: 1. рост 175 см, среднего телосложения, одет в зеленую камуфлированную одежду старого образца; 2. рост 185 см., среднего телосложения, одет в зеленый камуфляж нового образца; 3. рост 185 см., одет в зеленый камуфляж старого образца. Они передвигаются на автомашине «Нива Шевроле» темно-зеленого цвета, стекла тонированны, на задней двери разбито стекло и есть пулевое отверстие. У подозреваемых при себе спортивные сумки среднего размера.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить по телефону 02, дежурная часть МО МВД России «Камышинский» 2-09-00; 4-75-25. Преступники вооружены, самостоятельных действий не предпринимать, незамедлительно сообщать в полицию, - обратили внимание в Главке МВД.