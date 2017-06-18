В Волгоградской области налетчики ограбили ювелирный салон, ранен полицейский











Сегодня в Камышине трое неизвестных в масках, угрожая оружием, похитили у продавца ювелирного салона украшения на сумму около 5 млн рублей, после чего скрылись на автомашине «Нива Шевроле». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. В результате введенного плана «Перехват» эта автомашины была замечена нарядом ДПС на автодороге Волгоград-Камышин. В ходе преследования полицейские произвели предупредительные и прицельные выстрелы по колесам. В результате ответного огня был ранен старший лейтенант полиции. В настоящее время он госпитализирован c огнестрельным ранением головы, угрозы жизни нет.













Сейчас работает план «Сирена» - идет поиск вооруженных налетчиков. На место выехал начальник Главка МВД России по региону генерал-лейтенант Александр Кравченко.

Приметы преступников: 1. рост 175 см, среднего телосложения, одет в зеленую камуфлированную одежду старого образца; 2. рост 185 см., среднего телосложения, одет в зеленый камуфляж нового образца; 3. рост 185 см., одет в зеленый камуфляж старого образца. Они передвигаются на автомашине «Нива Шевроле» темно-зеленого цвета, стекла тонированны, на задней двери разбито стекло и есть пулевое отверстие. У подозреваемых при себе спортивные сумки среднего размера.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить по телефону 02, дежурная часть МО МВД России «Камышинский» 2-09-00; 4-75-25. Преступники вооружены, самостоятельных действий не предпринимать, незамедлительно сообщать в полицию, - обратили внимание в Главке МВД.

По факту покушения на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.