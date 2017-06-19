В мае 2017 года отмечен рост промышленного производства по Волгоградской области: по сравнению с маем 2016 г. индекс промышленного производства составил 104,2%, по сравнению с апрелем 2017 г. – 104,7%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, показатель исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Между тем, в начале года ситуация была другой. Так, по данным Волгоградстата, индекс промышленного производства в январе-феврале 2017 года в Волгоградской области по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился и составил 92,2%. Так, в феврале 2017 года - 87,6% по сравнению с февралем 2016 года, по сравнению с январем 2017 года – на уровне 94,3%. В частности, самое серьезное падение индекса произошло в сфере добычи полезных ископаемых: за январь-февраль 2017 года – 89,4% по сравнению к аналогичному периоду прошлого года. Рост индекса в начале года был зафиксирован лишь в одной отрасли – обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, однако повышение было незначительное – 0,1%.



