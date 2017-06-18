|Происшествия
|18.06.2017 11:59
В Волгоградской области ребенок получил переломы при падении на него телевизора
В Палласовке полиция выясняет, при каких обстоятельствах 4-летний мальчик получил травму головы и переломы, находясь дома. Так, подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД РФ по Волгоградской области, накануне ребенка доставили в волгоградскую больницу. По предварительным данным, на мальчика упал тяжелый телевизор.
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Как не остаться с ребенком в аэропорту Волгограда и не испортить себе заграничный отпуск? Какие правила нужно знать родителям...
|Общество
|28.06.2017 13:04
В Волгоградской области героями форума малых городов станут пенсионеры-«драйверы» и мигранты-«амбассадоры»
О краудфандинге, брендинге и креативной экономике пойдет речь на форуме малых городов в Урюпинске. Как сообщает ИА «Высота 102», организаторы мероприятия, которое пройдет 29-30 июня в столице российской провинции, назвали ряд тем, которые предлагается поднять на дискуссионных площадках. Перечень предложенных к обсуждению вопросов наталкивает на мысль о том, что участники слета из российских провинциальных городов должны быть «продвинутыми», как минимум, понимать, а также использовать к месту модную лексику. Для тех, кто пока не «теме»: краудфандинг – это пожертвования граждан на реализацию новых бизнес-проектов. Среди возможных тем для обсуждения также значатся: «Приток населения. Новый тренд «Мегаполис-провинция», "Землячество в XXI...
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|Общество
|28.06.2017 12:34
С момента реализации программы капремонта жители Волгоградской области заплатили взносов на 3,7 миллиарда рублей. При этом с октября 2014 года по июнь 2017 года начислено было больше – 4,8 миллиарда рублей. То есть «недостача» составила около 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области». Между тем, только за период с декабря 2016 по июнь 2017 года жителям региона были предъявлены счета на оплату взносов на сумму почти в 1 миллиард рублей. Но плачено было около 900 миллионов рублей или 88%. К слову,...
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|Расследования
|28.06.2017 12:04
В Светлоярском районе проводится проверка по факту незаконного лишения свободы 45-летней женщины. Как сообщил ИА «Высота 102» старший следователь отдела СУ СКР по Волгоградской области Артем Селезнев, в селе Райгород отец и сын решили спасти свою жену и мать от пьянства. Женщина любит не только выпить, но иногда уходит в запой — гостит у соседей, где продолжает банкет по нескольку дней. В очередной раз вернувшийся с рыбалки супруг подговорил 23-летнего сына, и вместе с ним они ее заперли в сарае, посадив на собачью металлическую цепь. Всю ночь женщина провела в постройке, а утром дочь спилила замок и спасла маму, после...
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|Общество
|28.06.2017 11:18
В городе Фролово директора промышленно-экономического техникума оштрафовали на 20 тысяч рублей за нецелевую трату казенных денег. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в декабре 2015 года учреждению выделены ассигнования из федерального и областного бюджетов на сумму более 1,2 млн рублей, чтобы в общежитии приспособить санитарно-бытовые помещения для нужд инвалидов. Наряду с работами по оборудованию здания пандусом, установке автоматических стеклянных дверей, устранению порогов и т.п. также были выполнены работы по замене окон, которые не входили в перечень. Сумма нецелевых трат составила 49 тысяч рублей. В результате прокуратура возбудила административное производство.
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|Общество
|28.06.2017 11:10
Единственный отряд Волгограда, обеспечивающий безопасность под водой, - водолазы-взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии. Мосты и понтоны, береукрепительные и технические сооружение - под контролем аквалангистов. «Высота 102» провела погружение с бойцами в акватории Волги. Сборы водолазов проходят в разных регионах России ежегодно. В 2017 году тренировки организованы в военной части в городе Волжском.
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|Происшествия
|28.06.2017 10:28
В Городище проводится проверка по факту гибели третьеклассника. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель отдела СУ СКР по Волгоградской области Михаил Сверкунов, трагедия произошла на пруду Уваровский. Школьник гулял со сверстниками, и они решили освежиться в воде. В результате один из них сорвался с обрыва и не смог выбраться. Дети позвали на помощь взрослых, но, когда ребенка вынесли на берег, он уже не дышал. С начала года в Волгоградской области утонули 33 человека, 116 спасено.
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|Расследования
|28.06.2017 10:07
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя отдела образования Даниловского района. Как стало известно ИА «Высота 102», оперативники отдела экономической безопасности полиции установили, что чиновница превысила полномочия и совершила мошеннические действия, из-за чего был причинен ущерб бюджету. По крайней мере, по предварительным данным, руководитель отдела образования устроила сама себя психологом в одну из школ. Работая на двух должностях, она при этом не появлялась в образовательном учреждении, где заняла вакансию. Сумма, излишне уплаченная из бюджета, составила более 110 тысяч рублей. В случае возбуждения уголовного дела и установления вины ей грозит до 2 лет колонии.
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|Расследования
|28.06.2017 09:22
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «ПромСтройМонтаж» из Красноармейского района, которому вменяется уклонение от уплаты налогов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, сумма ущерба государству составила 28 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в 2013-2014 гг включил в декларации не соответствующие действительности сведения о закупке стройматериалов у одной из коммерческих организаций в завышенных размерах, а также о закупке материалов и выполнении субподрядных работ предприятием, которое фактически не осуществляло деятельность. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.
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|Общество
|28.06.2017 09:00
По состоянию на сегодняшний день в Волгоградской области на реках и озерах погибли 32 человека. Это на 13% меньше аналогичного периода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, среди погибших есть ребенок - это 15-летний школьник из Иловлинского района. При этом спасено 116 человек, из которых пятеро детей. В текущем году запланировано оборудование и открытие 36 пляжей, в том числе 14 пляжей в детских оздоровительных лагерях. Пока допущено к эксплуатации 13 пляжей, в том числе 7 — в оздоровительных учреждениях. В местах неорганизованного отдыха людей на воде предусмотрено выставление 14 дополнительных ведомственных и 24 общественных спасательных...
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|Общество
|28.06.2017 08:44
Во Владимирской области открылся форум «Территория смыслов на Клязьме», в котором принимают участие 17 волгоградцев, а всего участников – 6 тысяч из всех регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете молодежной политики региона, в составе волгоградской делегации - активисты регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», представители студенческих редакций и лидеры студенческих объединений ведущих вузов региона: аграрного, госуниверситета, социально-педагогического и медицинского университетов. Команда регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» представит экспертному жюри проект информационно-туристического портала «Краевед онлайн» и международного патриотического...
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|Экономика
|28.06.2017 08:43
В Волгоградской области больше всего зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, средняя зарплата в этой сфере составляет почти 46,7 тысяч рублей. На втором месте по уровню доходов по данным за январь-май 2017 года названа область финансов и страхования – 39,7 тысяч рублей. В научной, профессиональной и технической сфере можно заработать чуть меньше – 37,6 тысяч рублей, а в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности – 30,8 тысяч рублей. Самая маленькая средняя зарплата за исследуемый период наблюдалась в области гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания – 13,7 тысяч рублей. В образовании средний заработок...
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|Экономика
|28.06.2017 07:33
Движение автотранспорта из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба будет открыто уже в этом году, сообщает ИА "Высота 102". По словам председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолия Васильева, из-за того, что пока готовы не все развязки, первое время движение будет ограничено. Полностью достроить объект, а именно все дорожные развязки, планируют в 2018 году. Васильев отметил, что сейчас на строительстве мостового перехода задействованы 4 субподрядные организации, которые выполняют работы в штатном режиме. Отставания от графика, который уже несколько раз корректировался, в настоящее время нет. Напомним, новый мост через Ахтубу является вторым пусковым...
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|Аналитика
|27.06.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: после расторжения контракта с прежним подрядчиком реконструкции шоссе Авиаторов, работы на объекте к ЧМ - 2018 предстоит завершать в режиме «нон-стоп». «Ротор – Волгоград» начинает сезон в ФНЛ играми в гостях: домашние матчи на уровне национальной лиги проводить пока негде. Экологическое состояние балки Пахотина в Кировском районе Волгограда вызывает беспокойство ОНФ: исправлять ситуацию начали с уборки куч мусора. Впервые за 10 лет: артисты волгоградского академического симфонического оркестра проходят профессиональную аттестацию. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале...
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|Общество
|27.06.2017 18:04
С 1 июля стоимость речных пассажирских перевозок возрастет на 9-10%. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО "Пассажирский порт Волгограда", цена проезда подорожает от 4 до 7 рублей. Так, плата за проезд речным транспортом по маршруту «Волгоград – Культбаза» повысится с 64 рублей до 70. По маршруту «Волгоград – Островная» стоимость одной поездки возрастет с 50 до 55 рублей. По направлениям «Руднева – о. Сарпинский», «Тулака – о. Сарпинский», «Обувная фабрика – о. Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Культбаза – Зайчики» переправиться можно будет за 44 рубля вместо 40, как было раньше. Цена билета по маршруту «Волгоград...
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|Политика
|27.06.2017 17:21
Отбить пальму первенства у оппозиционера Навального при помощи своих протестных акций решили волгоградские коммунисты. Как сообщает ИА «Высота 102», на прошедшем в минувшие выходные пленуме Сталинградского обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в Волгоградской городской думе Валерий Могильный предложил действенные, по его мнению, способы привлечения внимания электората к краснознаменной политической организации. Могильный рассказал однопартийцам, что в Красноармейском районе на прошлой неделе уже прошел митинг, организованный коммунистами, против повышения с июля тарифов ЖКХ. Повторная акция протеста, по словам Могильного, планируется в августе, когда жители уже ощутят реальное повышение платы. Однако какими образом массовые собрания на площади с плакатами и лозунгами...
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В Волгоградской области ребенок получил переломы при падении на него телевизора 9
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