В Волгоградской области собрали на 20% больше налогов

Общий объем поступлений от налогоплательщиков Волгоградской области (с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и в том числе администрируемых на федеральном уровне), составил за 5 месяцев почти 80 млрд рублей, что на 20,3% или на 13,4 млрд рублей больше аналогичного периода 2016 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФНС России по региону.

В доходы федерального бюджета перечислено более 27,3 млрд рублей, в консолидированный бюджет области - 33 млрд рублей; страховые взносы составили около 19 млрд рублей. Налоговые поступления сформированы в основном за счет акцизов на товары – это 23,8 млрд рублей или 29,8 % от общих поступлений. В числе наиболее «прибыльных» направлений также налог на доходы физических лиц, на прибыль организаций, платежи за пользование природными ресурсами, а также налог на имущество и НДС.