



Отстрел диких кабанов разрешен в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский» в Волгоградской области. Он охватывает свыше 25 тысяч га в Светлоярском и Среднеахтубинском районах. Как сообщает ИА «Высота 102», решение о регулировании численности охотничьих ресурсов на этой территории принято комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Отстрел диких кабанов разрешен до 17 июня. Необходимость регулирования их численности появилась в связи с угрозой возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней, что может нанести значительный ущерб экономике региона и объектам животного мира.

Напомним, что вирус АЧС может поражать не только домашних свиней, но и диких. Учитывая свободную миграцию диких кабанов, возникает необходимость в регулировании их численности с целью предотвращения заноса вируса на территорию региона. В текущем году в Волгоградской области уже зафиксирован первый случай африканской чумы свиней среди домашних животных. Вспышка вируса выявлена в начале июня личном подсобном хозяйстве близ поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района Волгоградской области. В 2016 году на территории региона было зарегистрировано 17 эпизоотических очагов в 13 неблагополучных пунктах и 4 объекта, инфицированных вирусом африканской чумы свиней. Заболевание регистрировалось на территории Еланского, Иловлинского, Камышинского, Котовского, Нехаевского, Новоаннинского и Руднянского муниципальных районов и городском округе город Михайловка Волгоградской области. От вспышек африканской чумы свиней в 2016 году в регионе пострадали 1502 личных подсобных хозяйства и одно сельскохозяйственное предприятие, где было уничтожено более 5000 животных. Ущерб составил более 107 миллионов рублей

Фото: pigportal.ru