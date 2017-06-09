Обманутые дольщики комплекса «Парк Европейский» в Волгограде обратились к президенту





"Мы устали скитаться по чужим квартирам, мы устали платить деньги за съемное жилье, мы платим за ипотеку, а когда получим собственные квартиры - до сих пор неизвестно" . Об этом и многом другом говорят сегодня обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» на очередном санкционированном митинге, который проходит в настоящее время в Кировском районе Волгограда рядом со стройплощадкой по улице имени 64-й Армии, - сообщает ИА «Высота 102».

Выступающие напомнили властям о ситуации, в которой они находятся уже многие месяцы, а некоторые волгоградцы – годы. По словам участника акции Александра Назарова, на строительство 20 домов были привлечены денежные средства более 1500 дольщиков, часть из которых «растворилась» в результате мошеннических действий директора местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и генерального директора ООО «Орион» Евгения Карпушова. Люди остались без денег и квартир. Больше года стройка стоит. Прокуратурой возбуждено уголовное дело в злоупотреблении полномочиями руководителей.

Выступающие просили власти найти побыстрее нового застройщика и передать ему для завершения строительства возведение ЖК «Парк Европейский». Кроме того, они выступили за уголовную ответственность для чиновников, выдающих разрешение на строительство многоквартирных домов без технической возможности их подключения к системам водоснабжения, водоотведения, энерго- и теплоснабжения. Они считают, что строительство домов должно осуществляться по принципу: сначала коммуникации для подключения объекта — затем строительство самого объекта. Дольщики заявили, что принятая сегодня на митинге резолюция будет отправлена президенту России Владимиру Путину, в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с запросом расследовать мошенническую схему вывода денежных средств дольщиков в оффшорные зоны.

Напомним, случай с дольщиками парка «Европейский» - не единственный в Волгоградской области. В отношении еще семи строительных компаний, которые возводили жилые дома на территории региона, возбуждены дела о банкротстве. В этом году открыто конкурсное производство или введена процедура наблюдения в отношении пяти застройщиков – ООО «Авто-С», ООО «ВСК», ЖСК «79/23», ООО «АхтубаСити-Парк». В прошлом году фигурантами дел о банкротстве стали ЗАО «Юниж-Строй», ЗАО «СК Волго-Строй-Инвест» и ООО «Стройкат». А дольщики жилого комплекса «Доминант», которые ждут своих квартир уже 6 лет, обратились с видеообращением к президенту России с просьбой взять под личный контроль их ситуацию с остановкой строительства компанией «Квартстрой-ВГ».

Между тем, еще в августе 2016 года глава государства дал поручение правительству России и исполнительной власти разработать «дорожную карту» для восстановления прав россиян, которые вложились в долевое строительство и ничего не получили взамен. В частности, в перечне поручений говорится о необходимости рассмотреть вопрос о возмещении ущерба пострадавшим гражданам, включенным в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, с использованием фонда, формируемого за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Кроме того, правительству было поручено включить в перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России показатель, отражающий результаты выполнения мероприятий по решению проблем пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.



