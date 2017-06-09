В Волжском несовершеннолетнюю приверженицу ислама оштрафовали за экстремизм

Сегодня административная комиссия в городе Волжском назначила несовершеннолетней девушке штраф в размере 1 тысячи рублей. Ее признали виновной в распространении запрещенных материалов. Как выяснили сотрудники центра по противодействию экстремизму и их коллеги из отдела управления ФСБ РФ по Волгоградской области, передает ИА "Высота 102", она является приверженицей радикальных течений ислама, так называемой неофиткой. То есть девушка сменила православную веру и недавно приняла новую религию. В ходе изучения ее личности, круга общения, образа жизни было установлено, что она причастна к распространению в интернете материалов экстремистского содержания.

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