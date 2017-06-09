|Общество
|09.06.2017 17:49
В Волжском несовершеннолетнюю приверженицу ислама оштрафовали за экстремизм
Сегодня административная комиссия в городе Волжском назначила несовершеннолетней девушке штраф в размере 1 тысячи рублей. Ее признали виновной в распространении запрещенных материалов. Как выяснили сотрудники центра по противодействию экстремизму и их коллеги из отдела управления ФСБ РФ по Волгоградской области, передает ИА "Высота 102", она является приверженицей радикальных течений ислама, так называемой неофиткой. То есть девушка сменила православную веру и недавно приняла новую религию. В ходе изучения ее личности, круга общения, образа жизни было установлено, что она причастна к распространению в интернете материалов экстремистского содержания.
Сейчас в Роскомнадзор направлены материалы проверки для удаление из Всемирной сети общественно-опасного контента. Страница пользователя заблокирована.
Эколог: В рейтинге чистоты Волгоградская область падает из-за выявления новых помоек
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов приступил к обязанностям главного тренера «Ротора»
Компании ООО «Дорстройсервис» в Волгограде до сих пор аукаются недоработки инженерного проекта шоссе Авиаторов
В том, что Волгоградская область теряет позиции во всероссийском экологическом рейтинге, «виноваты» защитники природы. Так, из-за того, что в последние...
Сегодня к обязанностям главного тренера ФК «Ротор-Волгоград» официально приступил Валерий Есипов. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Валерий...
Главная дорога мундиаля, ведущая из Аэропорта Гумрак в центр города, - шоссе Авиаторов - готова на 70%. Съемочная группа ИА...
|Общество
|10.06.2017 13:51
Отстрел диких кабанов разрешен в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещевский» в Волгоградской области. Он охватывает свыше 25 тысяч га в Светлоярском и Среднеахтубинском районах. Как сообщает ИА «Высота 102», решение о регулировании численности охотничьих ресурсов на этой территории принято комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Отстрел диких кабанов разрешен до 17 июня. Необходимость регулирования их численности появилась в связи с угрозой возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней, что может нанести значительный ущерб экономике региона и объектам животного мира. Напомним, что вирус АЧС может поражать не только домашних свиней, но и диких. Учитывая...
Прочитана: 303 раз
|Общество
|10.06.2017 10:37
"Мы устали скитаться по чужим квартирам, мы устали платить деньги за съемное жилье, мы платим за ипотеку, а когда получим собственные квартиры - до сих пор неизвестно" . Об этом и многом другом говорят сегодня обманутые дольщики ЖК «Парк Европейский» на очередном санкционированном митинге, который проходит в настоящее время в Кировском районе Волгограда рядом со стройплощадкой по улице имени 64-й Армии, - сообщает ИА «Высота 102». ...
Прочитана: 4503 раз
|Общество
|10.06.2017 09:35
Взрослые пациенты психоневрологических интернатов и воспитанники домов-интернатов для умственно отсталых детей в Волгоградской области получат право и возможности на спецобразование. Соответствующие изменения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Волгоградской областной думы, внесены группой депутатов в закон Волгоградской области «О социальном обслуживании граждан». Пока законопроект находится в работе. Авторы поправок – депутаты Татьяна Бухтина, Эдуард Давыдовский, Виктор Левкин, Сергей Песков, Николай Свиридов, Дмитрий Шипунов и Ирина Соловьева предлагают дополнить полномочия органа исполнительной власти в сфере образования функциями по обеспечению условий для реализации права на образование получателями социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания. Речь идет о совершеннолетних...
Прочитана: 557 раз
|Общество
|10.06.2017 07:23
В Красноармейском районе Волгограда сотрудники ГИБДД при проведении спецрейда «Маршрутка» остановили для проверки шестиместную «ГАЗель». Каково было удивление очевидцев и самих полицейских, когда из стандартного полупассажирского фургона вышел...21 человек! Ни водитель, ни пассажиры — уроженцы стран ближнего зарубежья — не смогли объяснить, откуда и куда они направлялись, поскольку не владеют русским языком. В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что все они оказались нелегалами и, по всей видимости, работали на сельхозполях. Для разбирательства гастарбайтеров доставили в отдел полиции, а в отношении водителя за нарушение правил перевозки составили протокол. Отметим, что в Волгограде завершилась 4-дневная...
Прочитана: 2496 раз
|Расследования
|10.06.2017 06:45
В Дубовском районе 55-летний житель села Пичуга по фамилии Спасский получил 8,5 лет колонии строгого режима за убийство соседа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, он также лишен водительских прав за неоднократное вождение в нетрезвом виде, что суд учитывал при вынесении окончательного приговора. В январе этого года Спасский в состоянии опьянения проходил мимо чужого двора, где мальчик взрывал петарды. Он сделал замечание школьнику, стал нецензурно выражаться. Из дома вышел отец мальчика, произошел словесный конфликт. После чего Спасский повалил оппонента на спину и стал душить. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, уточнил руководитель районного СО СУ...
Прочитана: 1993 раз
|Аналитика
|09.06.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: региональное управление МЧС предупредило жителей Волгоградской области о возможном усилении ветра и грозе. Профессионалы: сотрудников Главка МВД и СУ СКР по Волгоградской области отметили за результаты по раскрытию резонансных тяжких преступлений. Настоящий детектив: жителя Волгограда похитили ради выкупа в 20 миллионов рублей. Недолговечно, блекло и не везде: стандарты дорожной разметки по мнению городских чиновников и автомобилистов Волгограда пока не совпадают. Дорожный ремонт начинает охватывать самый центр Волгограда: пришел черед улицы Володарского, на которой расположено здание мэрии города. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
Прочитана: 22857 раз
|Экология
|09.06.2017 17:28
Реформа в России отрасли обращения с отходами, новые правила сбора мусора, его обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, - стали главными темами международного форума по управлению отходами, завершившегося накануне в подмосковном Красногорске. Как сообщает ИА "Высота 102", этот представительный симпозиум проходит один раз в два года и собирает на своей площадке ведущих российских и зарубежных специалистов в сфере обращения с отходами и природоохранным технологиям. О том, что в этой отрасли сегодня происходят важные изменения, которые должны полностью переформатировать в России всю систему обращения с отходами, подробно говорили на первом всероссийском съезде региональных операторов и специалистов с сфере обращения с...
Прочитана: 8750 раз
|Происшествия
|09.06.2017 17:02
Сегодня ночью в Дзержинском районе Волгограда на улице Качинцев сотрудники ДПС остановили служебный автомобиль частного охранного предприятия. Внимание полицейских привлекло поведение водителя на дороге, передает ИА «Высота 102». За управлением «Renault» находился 22-летний сотрудник ЧОП, который отказался от медосвидетельствования. Эксперты изъяли из служебной машины полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета. Отметим, что в автомобиле, который находился не на своем маршруте патрулирования, были и пассажиры — это охранник предприятия и его 22-летний приятель. При чоповцах также находилось оружие, выданное на время дежурства. Пассажирам тоже предложили пройти тест на опьянение, но мужчины отказались. Составлен протокол о вождении в нетрезвом виде. ...
Прочитана: 5073 раз
|Спорт
|09.06.2017 16:40
На улице вынуждены тренироваться воспитанники ДЮСШ №23 Дзержинского района Волгограда, занимающиеся в секциях дзюдо, самбо и кикбоксинга. Об этом ИА «Высота 102» сообщили родители юных спортсменов. Причиной вынужденных тренировок на открытом воздухе стало отключение от электричества спортивного зала на проспекте Жукова, 133. Тренировочные помещения погрузились в темноту, потому что, со слов родителей, руководство спортшколы, подведомственной городскому спорткомитету, не смогло вовремя погасить долги за электричество. Подобная ситуация была в прошлом месяце, когда без света остались шахматисты.
Прочитана: 3776 раз
|Общество
|09.06.2017 16:15
Удовлетворен иск прокурора Красноармейского района к местной администрации с требованием ликвидировать несанкционированные свалки и заросли камыша. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение принято на том основании, что именно власти отвечают за возникновение ландшафтных пожаров в подобных случаях. Так, в мае текущего года произошел ряд возгораний сухой растительности и мусора на территориях общего пользования Красноармейского района. А в ходе проверки в результате было обнаружено 8 помоек и 11 участков зарослей камыша, в том числе, непосредственно прилегающих к жилому сектору.
Прочитана: 1052 раз
|Общество
|09.06.2017 16:02
В VIII Всемирных детских «Играх победителей», организованных благотворительным фондом «Подари жизнь», приняло участие более 500 детей. Поддержать спортсменов из 16 стран мира давно стало хорошей традицией компании «Сады Придонья», которая выступила одним из партнеров этих важных соревнований. Россию на спортивном мероприятии представляли дети из 30 регионов, уже совершившие главную победу в своей жизни – над онкологическими заболеваниями. Выиграть настоящие медали юные участники от 7 до 16 лет могли в таких видах спорта как бег, футбол, плаванье, настольный теннис, стрельба и шахматы. За них болели не только друзья и родители, но и несколько сотен волонтеров, а также...
Прочитана: 722 раз
|Общество
|09.06.2017 15:49
В ближайшие часы и ночью в отдельных районах Волгоградской области ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщило МЧС региона со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности при сильном ветре и грозе: избегать шатких строений и конструкций, не парковаться под деревьями, плотно закрывать двери и окна в помещениях.
Прочитана: 2986 раз
|Общество
|09.06.2017 15:34
Сегодня в Волгограде начались работы по ремонту улицы Володарского, которая является продолжением улицы Кубанской. Как сообщает ИА "Высота 102", дорожная техника сконцентрировалась на площади Павших борцов. Работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия начались на стыке двух улиц, где с утра были выставлены пластиковые ограждения. Постепенно работы переместятся к зданию мэрии, которое, напомним, расположено по адресу ул. Володарского, 5. В администрации Волгограда пояснили, что ремонт улицы, согласно контракту, должен завершиться к 31 октября, однако подрядчик - МБУ "Северное" - обещает сделать это раньше - к 1 сентября. К этому времени планируется отремонтировать более 200 метров дороги, а...
Прочитана: 1084 раз
|Расследования
|09.06.2017 14:52
В Ленинске вынесен приговор в отношении 35-летней местной жительницы, которая вовлекла свою 15-летнюю дочь в распитие спиртного. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, женщине назначено 1,5 года условно. Установлено, что в последние 2 года подсудимая систематически распивала пиво с несовершеннолетней дочерью. Уголовное дело расследовалось ОД ОМВД России по Ленинскому району. Суд также лишил женщину родительских прав.
Прочитана: 4240 раз
|Общество
|09.06.2017 14:05
Комитету транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области не удалось доказать в суде, что контракт, заключенный на ремонт автомобильной дороги в Светлоярском районе с ООО "Волгоградское ДСУ", является недействительным. Как сообщает ИА "Высота 102", апелляционная инстанция в Саратове признала, что решение арбитражного суда Волгоградской области, обязавшего комитет выплатить дорожной фирме свыше 57,5 миллиона рублей долга по контракту и неустойку в размере 5,2 миллиона рублей, является законным и обоснованным. Напомним, что профильный комитет администрации разорвал с ООО "Волгоградское ДСУ" контракт в одностороннем порядке по причине того, что работы выполнены некачественно. Однако дорожной организации удалось доказать в суде, что ремонт автомобильной дороги...
Прочитана: 5330 раз
10 июня 09:35
9 июня 17:49
В Волжском несовершеннолетнюю приверженицу ислама оштрафовали за экстремизм 7
9 июня 16:15
9 июня 14:05
9 июня 11:54
Общество
10 июня 09:35
9 июня 17:49
В Волжском несовершеннолетнюю приверженицу ислама оштрафовали за экстремизм 7
9 июня 16:15
9 июня 14:05
8 июня 16:47
8 июня 11:36
7 июня 16:06
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 10 Июня, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 14..16 С, давление 746..748 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 7 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
10 Июня, Сб
|1 $
|57.0020 руб.
|1 €
|63.7852 руб.
|1 GBP
|72.5464 руб.
|1 CHF
|58.6863 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 18086
«Высота 102 ТВ»: «Ротор-Волгоград» начинает готовиться к матчам ФНЛ под руководством нового тренера4
Просмотров: 15926
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде за фотошоп с зеленкой на скульптуре «Родина-мать зовет!» могут привлечь руководителя штаба Навального9
Просмотров: 10961
Компании ООО «Дорстройсервис» в Волгограде до сих пор аукаются недоработки инженерного проекта шоссе Авиаторов19
Просмотров: 10747
Просмотров: 7410
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +202 / 5-
Немецкий Дрезден передал Волгоградской области базу данных на военнопленных, уроженцев Сталинградской области9
Рекомендации: +193 / 5-
Рекомендации: +183 / 7-
Рекомендации: +176 / 2-
Рекомендации: +147 / 4-
Рекомендации: +145 / 2-
Авторитетные лаборатории подтвердили высокое качество воды из Гремячинского месторождения в Волгоградской области6
Рекомендации: +133 / 2-
Рекомендации: +131 / 6-
Рекомендации: +118 / 5-
Рекомендации: +117 / 1-