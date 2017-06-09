«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ремонт дорог подбирается к мэрии

Смотрите сегодня в программе: региональное управление МЧС предупредило жителей Волгоградской области о возможном усилении ветра и грозе. Профессионалы: сотрудников Главка МВД и СУ СКР по Волгоградской области отметили за результаты по раскрытию резонансных тяжких преступлений. Настоящий детектив: жителя Волгограда похитили ради выкупа в 20 миллионов рублей. Недолговечно, блекло и не везде: стандарты дорожной разметки по мнению городских чиновников и автомобилистов Волгограда пока не совпадают. Дорожный ремонт начинает охватывать самый центр Волгограда: пришел черед улицы Володарского, на которой расположено здание мэрии города.







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