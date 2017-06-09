В Волгограде полицейских удивила «резиновая» маршрутка

В Красноармейском районе Волгограда сотрудники ГИБДД при проведении спецрейда «Маршрутка» остановили для проверки шестиместную «ГАЗель». Каково было удивление очевидцев и самих полицейских, когда из стандартного полупассажирского фургона вышел...21 человек! Ни водитель, ни пассажиры — уроженцы стран ближнего зарубежья — не смогли объяснить, откуда и куда они направлялись, поскольку не владеют русским языком. В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что все они оказались нелегалами и, по всей видимости, работали на сельхозполях. Для разбирательства гастарбайтеров доставили в отдел полиции, а в отношении водителя за нарушение правил перевозки составили протокол.







Отметим, что в Волгограде завершилась 4-дневная операция «Маршрутка», которая направлена на выявление различных нарушений в сфере безопасности перевозок. Итоги рейда еще не подведены, но известно, что только за одни сутки полицейские привлекли к ответственности почти 80 водителей. В основном, за несанкционированное внесение изменений в конструкцию автобуса, отсутствие тахографа, неисправности, остановку в неположенном месте.