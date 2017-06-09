«Игры победителей» собрали спортсменов из 16 стран









В VIII Всемирных детских «Играх победителей», организованных благотворительным фондом «Подари жизнь», приняло участие более 500 детей. Поддержать спортсменов из 16 стран мира давно стало хорошей традицией компании «Сады Придонья», которая выступила одним из партнеров этих важных соревнований.

Россию на спортивном мероприятии представляли дети из 30 регионов, уже совершившие главную победу в своей жизни – над онкологическими заболеваниями.

Выиграть настоящие медали юные участники от 7 до 16 лет могли в таких видах спорта как бег, футбол, плаванье, настольный теннис, стрельба и шахматы. За них болели не только друзья и родители, но и несколько сотен волонтеров, а также паралимпиец, шестикратный чемпион Сергей Шилов, актеры Максим Матвеев, Андрей Соколов и Дмитрий Певцов, ведущие церемонии закрытия Игр Митя Хрусталев и Марина Кравец.

Все, кто выходил на сцену на заключительном вечере желали победы тем, кто сейчас лечится. В зале дружно отзывались: каждый отлично понимал, как важна поддержка во время лечения.













Атмосферу праздника, радости и жизненной энергии мог ощутить любой желающий, пришедший на соревнования. Ведь помимо соревнований дети могли поучаствовать в творческих мастер-классах, делать аквагрим, развлекаться на батутах, в караоке и активных играх с аниматорами, а также отдохнуть и пополнить силы вкусными и полезными соками компании «Сады Придонья».

«Сады Придонья» – давний партнер благотворительного фонда «Подари жизнь», на протяжении нескольких лет компания предоставляет свою продукцию для детей, которые одерживают победы и в жизни, и в спорте.