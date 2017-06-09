В Волгограде задержаны пьяные сотрудники ЧОП со служебным оружием

Сегодня ночью в Дзержинском районе Волгограда на улице Качинцев сотрудники ДПС остановили служебный автомобиль частного охранного предприятия. Внимание полицейских привлекло поведение водителя на дороге, передает ИА «Высота 102». За управлением «Renault» находился 22-летний сотрудник ЧОП, который отказался от медосвидетельствования. Эксперты изъяли из служебной машины полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета. Отметим, что в автомобиле, который находился не на своем маршруте патрулирования, были и пассажиры — это охранник предприятия и его 22-летний приятель. При чоповцах также находилось оружие, выданное на время дежурства. Пассажирам тоже предложили пройти тест на опьянение, но мужчины отказались. Составлен протокол о вождении в нетрезвом виде.







Отметим, что с 9 по 12 июня включительно на территории всех районов Волгограда и области полицейские проводят операцию по выявлению нарушителей — потенциальных преступников, которые решились сесть за руль подшофе.



