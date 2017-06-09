В Волжском депутаты успешно решают вопросы трудоустройства подростков





Ситуация с трудоустройством юных волжан меняется в лучшую сторону. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе думы, прошедшее накануне заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике и здравоохранению было посвящено одному вопросу: «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2017 году».

Проблема обсуждается уже не в первый раз. 16 мая, на предыдущем заседании, от представителя Центра занятости населения прозвучала информация, что трудоустроить удается только 190 волжских подростков. С тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону, - число рабочих мест увеличилась на 120. В основном – за счет школ и детских садов. В общей сложности в настоящее время удалось найти временную работу более чем для 250 юных волжан.

В то же время, как рассказала вице – мэр Елена Овчаренко, городские власти тоже проводят работу по трудоустройству подростков. Так, бюджетные организации города принимают 547 несовершеннолетних. В том числе учреждения управления культуры, управления образования, комитета физической культуры и спорта, комбинат благоустройства и другие организации.

Как отметили депутаты, работа, проведенная Центром занятости среди управляющих организаций, результатов не дала: на все письма с просьбой предоставить школьникам возможность поработать, получены ответы, что компании либо не имеют штатных единиц, либо – средств.

Несмотря на это, депутаты приняли решение еще раз от комиссии обратиться в управляющие компании и попытаться убедить их помочь волжским подросткам с временным трудоустройством в каникулярное время. Кроме того, на предыдущем заседании комиссии было принято решение обратиться к председателю комитета здравоохранения Волгоградской области Владимиру Шкарину с ходатайством предоставить юным волжанам возможность временного трудоустройства в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципалитета. Разработанный текст обращения был вынесен на заседание комиссии и одобрен депутатами.

Депутаты считают, что необходимо сделать все возможное, чтобы как можно большее число волжских детей и подростков смогли устроиться на временную работу в свободное от учебы время. Поэтому вопрос оставлен на контроле.



