В Дубовском районе 55-летний житель села Пичуга по фамилии Спасский получил 8,5 лет колонии строгого режима за убийство соседа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, он также лишен водительских прав за неоднократное вождение в нетрезвом виде, что суд учитывал при вынесении окончательного приговора.

В январе этого года Спасский в состоянии опьянения проходил мимо чужого двора, где мальчик взрывал петарды. Он сделал замечание школьнику, стал нецензурно выражаться. Из дома вышел отец мальчика, произошел словесный конфликт. После чего Спасский повалил оппонента на спину и стал душить. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, уточнил руководитель районного СО СУ СКР по Волгоградской области Роман Шестопалов, подозреваемый скрылся. Прибывший к дому фельдшер не смог оказать медицинскую помощь, поскольку селянин уже был мертв. Свидетелем убийства стал не только сын, но и жена потерпевшего. Отметим, что у самого осужденного есть малолетний ребенок на иждивении, что суд учел как смягчающее обстоятельство.