Решение Красноармейского районного суда о выплате компенсации жителю Волгограда, который отравился салатом из магазина «Гурман» («МАН») в октябре прошлого года, вступило в силу. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском областном суде, за реализацию продукции, не соответствующей требованиям качества, мужчина получит от продавца 100 тысяч рублей за моральный вред, почти 74 тысячи рублей в виде штрафа, около 48 тысяч рублей в качестве возмещения потерянного заработка и 68 рублей за сам товар.

Напомним, в больницы Волгограда после покупки салатов в магазине на бульваре Энгельса попали порядка 70 человек, часть из них проходила лечение амбулаторно. Все пострадавшие были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию. Установлено, что «опасные» салаты были приготовлены в кулинарном цехе магазина «Гурман». Управление Роспотребнадзора провело обследование кулинарного цеха, были отобраны пробы пищевых продуктов, сырья, проводилось обследование работников предприятия. На время разбирательств и установления причин массового отравления кулинарный цех был закрыт. А позже выяснилось, что сальмонеллезом болели пятеро продавцов гипермаркета.