Суд не разрешил комитету администрации Волгоградской области разорвать контракт на ремонт дороги

Реформа в России отрасли обращения с отходами, новые правила сбора мусора, его обработки, утилизации, обезвреживания и размещения, - стали главными темами международного форума по управлению отходами, завершившегося накануне в подмосковном Красногорске. Как сообщает ИА "Высота 102", этот представительный симпозиум проходит один раз в два года и собирает на своей площадке ведущих российских и зарубежных специалистов в сфере обращения с отходами и природоохранным технологиям. О том, что в этой отрасли сегодня происходят важные изменения, которые должны полностью переформатировать в России всю систему обращения с отходами, подробно говорили на первом всероссийском съезде региональных операторов и специалистов с сфере обращения с...

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