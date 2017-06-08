Чиновники нагрянули в офис подрядчика строительства дороги к ЧМ-2018 в Волгограде

Сегодня в офис ООО «Дорстройсервис» наведались чиновники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области – заказчика строительства шоссе Авиаторов. Сопровождали их представители инициативной группы жителей поселка Гумрак. Как сообщает ИА «Высота 102», внутрь офиса пустили лишь двоих человек, в том числе заместителя председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Сергея Верещагина. После того, как они вышли, журналист ИА «Высота 102» поинтересовался у Сергея Верещагина о причинах визита в офис компании. Чиновник не стал вдаваться в подробности встречи, заявив лишь, что «решались рабочие вопросы». Между тем, по одной из версий, на встрече могли быть предъявлены претензии в связи с неустранением выявленных замечаний, связанных с качеством проводимых работ, оформленные в виде уведомления. При этом ни одна из сторон не решилась прогнозировать дальнейший ход событий.

Напомним, ООО «Дорстройсервис» является подрядчиком строительства одной из главных дорог к ЧМ-2018 – шоссе Авиаторов – магистрали, связывающей аэропорт и Дзержинский район города. Стоимость строительства составляет около 2,4 миллиарда рублей. Во время строительства подрядчик столкнулся с рядом серьезных проблем, связанных с недоработками проекта. Как заявляли ранее представители компании, проектировщики «забыли» о наличии инженерных сетей на участках расширения дороги, в результате проект пришлось постоянно дорабатывать и корректировать. Недовольство строительством выражали жители домов, расположенных вдоль шоссе, из-за возведения шумозащитных экранов, а также из-за проблем с обустройством подъездов к домовладениям.

Компания «Дорстройсервис» сдала уже не один объект в Волгограде. В прошлом году, например, они отремонтировали проспект Ленина. Однако работа в Волгограде не обошлась без проблем для компании. Недавно вступило в законную силу решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании с администрации Волгограда 30 миллионов рублей в пользу ООО «Дорстройсервис». Мэрия отказалась оплачивать часть работ по ремонту улицы Рокоссовского на основании якобы плохого качества уложенного асфальта. Однако суд установил, что ремонт улицы Рокоссовского был проведен в соответствии с установленными требованиями.

В то же время компании «Дорстройсервис» предъявлены другие финансовые претензии. Так, за последние полтора месяца МУП «Комдорстрой» направило в арбитражный суд 6 исков к строительной компании из Северной Осетии. Буквально на днях АО «Волгоградгоргаз» отсудило у компании из Северной Осетии 3,4 млн рублей задолженности за выполненные работы по выносу 2 км газовых сетей с места строительства шоссе Авиаторов. Еще 356 тысяч рублей на минувшей неделе по решению суда дорожная фирма должна уплатить МУП «Метроэлектротранс». Оба решения суда пока не вступили в силу и могут быть обжалованы. В производстве арбитражного суда находятся также иски к «Дорстройсервису» от ООО «Спецстроймонтаж» на 9 млн рублей, ООО «ДСК» - на 2,6 млн рублей. 3,8 млн рублей долга по аренде транспортных средств в арбитраже от «Дорстройсервис» требует ЗАО «Автоколонна №1297».









