Волгоградская область лидирует по мошенничествам с ОСАГО

ТАСС, 8 июня 2017 года

«Согласно данным за I квартал 2017 года, три субъекта РФ возглавили рейтинг «токсичных» регионов по мошенничествам с ОСАГО. Первое место - Волгоградская область, второе и третье заняли Челябинская область и Ингушетия соответственно», - рассказал в четверг журналистам президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Согласно рейтингу, наименее проблемными регионами стали Калининградская и Сахалинская области, а также Якутия. Юргенс отметил, что сегодня состоялось совещание по проблемам ОСАГО в УРФО с участием правоохранительных и надзорных ведомств.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, в РФ основным видом мошенничества в ОСАГО остаются криминальные автоюристы (ущерб порядка 20 млрд рублей). На втором месте - изготовление, распространение и использование поддельных полисов ОСАГО (ущерб 10-15 млрд рублей), на последнем месте мошенничество со стороны страхователей (держателей полисов ОСАГО, ущерб порядка 7-10 млрд рублей).

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