В Волгограде работу концессионеров оценили 100 народных инспекторов







Сегодня компании-концессионеры коммунального хозяйства Волгограда в необычной интерактивной форме провели публичный отчет о проделанной работе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на обширную экскурсию по водопроводным и тепловым объектам, которые уже модернизированы силами концессионеров, пригласили около 100 горожан.

Сначала волгоградцев отвезли в поселок Аэропорт, где вместо старых очистных сооружений «Концессии водоснабжения» установили полуавтоматическую компактную модульную станцию. Благодаря ей стоки теперь проходят полный цикл очистки. Следующим объектом стала новая блочно-модульная котельная в поселке Гумрак. Она заменила раритетную угольную котельную, которая находилась в подвале жилого дома. Это уже работа, проделанная «Концессиями теплоснабжения». Горожане также побывали на строительстве Разгуляевского коллектора. Ввод этого крупнейшего и мощного коммунального объекта даст толчок к развитию жилищного строительства в Дзержинском, Центральном и Краснооктябрьском районах и Городище.

По завершении экскурсии волгоградцев позвали на круглый стол с участием руководителей обеих компаний-концессионеров. Горожанам предложили взять микрофоны в руки и задать любые интересующие или наболевшие вопросы.

Что спрашивали у топ-менеджеров компаний-концессионеров волгоградцы, что тревожит жителей и как они оценивают работу коммунальных структур – смотрите в сюжете «Высоты 102».



