Оператора электронной площадки наказали за срыв торгов для нужд Волгоградской гордумы

АО «Электронные торговые системы» выплатит штраф в 300 тысяч рублей за приостановку и перенос торгов для нужд гордумы Волгограда в связи с техническими неполадками. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение приняла федеральная антимонопольная служба, куда были направлены материалы проверки надзорного органа.

Данная организация выполняет функции оператора электронной площадки и в соответствии с законом обязана обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных средств,чтобы все участники имели равный доступ к аукционам. Но в июне прошлого года аукцион на право заключения муниципального контракта, предметом которого являлось оказание услуг по изготовлению и поставке бланков для городской думы, не состоялся по причине сбоев.