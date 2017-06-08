Строительство объекта «Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичева и п. Донского Калачевского района Волгоградской области» осуществлялось ФГБУ «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» с нарушением законодательства. Об этом говорится в опубликованном сегодня заключении Счетной палаты России, сообщает ИА «Высота 102».

Так, в соответствии с госконтрактом, заключенным учреждением с ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10», подрядчик должен был выполнить работы по строительству берегоукрепления Цимлянского водохранилища стоимостью 727,8 млн руб. Однако должностные лица учреждения не осуществляли контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ. В результате в акты приемки выполненных работ были неправомерно включены работы на общую сумму 30,1 млн руб., которые фактически подрядчиком не выполнялись, однако были в дальнейшем приняты и оплачены заказчиком, в результате чего государству был причинен ущерб. В результате применения используемой транспортной схемы - не по кратчайшему пути - при перевозке строительных материалов произошло завышение стоимости строительства берегоукрепления на сумму более 100 млн руб. Учреждением в качестве обеспечения исполнения указанного контракта принята от подрядчика банковская гарантия не соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.

Проверкой также установлено, что ФГБУ «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» при строительстве берегоукрепления в нарушение условий контракта оплатило перевозку 41 тыс. тонн строительных материалов на сумму 63,4 млн руб при отсутствии товарно-транспортных накладных. При этом строительство берегоукрепления осуществлялось на части земельных участков, на которые отсутствовали правоустанавливающие документы.

Кроме того, управлением Цимлянского водохранилища на протяжении 20 лет в нарушение требований Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» эксплуатируются без деклараций безопасности и разрешений на эксплуатацию 15 ГТС, числящихся на балансе.

По результатам контрольного мероприятия ведомство направит представления в Росводресурсы и ФГБУ «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища», обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру, а также информационные письма в Ростехнадзор и ФАС. Также материалы проверки будут направлены в палаты Федерального Собрания, говорится в заключении Счетной палаты РФ.