В Волгоградской области экс-полицейского отправили в тюрьму за махинации с оружием

Бывший сотрудник полиции в Среднеахтубинском районе Медведев приговорен к 5 годам 11 месяцам колонии строгого режима за незаконные операции с чужим оружием. Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, изначально был выявлен один эпизод преступления инспектора по лицензированию оружия. В 2011 году он перерегистрировал на себя ИЖ-27М, изготовив заявление от имени дочери умершего хозяина ружья. Тем самым женщине был причинен материальный ущерб в 6 тысяч рублей. Тот же суд установил, что Медведев ввел в заблуждение другого охотника и сообщил, что в связи с окончанием лицензии на хранение он должен сдать в утиль ИЖ-27 ЕМ. Получив оружие стоимостью 7 тысяч рублей, он изготовил еще одно фиктивное заявление о переоформлении его на знакомого, с которого выручил 5 тысяч рублей и отдал ружье. Аналогичных эпизодов было еще два. Суд приговорил инспектора к 6 годам колонии строгого режима.

Недавно было возбуждено новое производство, поскольку выяснился еще один факт неправомерного обращения с огнестрельным оружием, когда Медведев находился еще в должности. Газовый револьвер, который подлежал утилизации, он подарил своему приятелю. Таким образом, с учетом смягчающих обстоятельств — признания вины и малолетних детей на иждивении — были частично сложены сроки наказания, и в результате экс-полицейский проведет в тюрьме на 1 месяц меньше. Преступления были выявлены сотрудниками УСБ (ОРЧ) ГУ МВД России по Волгоградской области.