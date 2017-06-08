В Волгоградской области пьяные водители «убили» за полгода 9 человек

В Волгоградской области с начала года сотрудники ГИБДД задержали 5 тысяч нетрезвых водителей, тем самым предотвратив вероятные трагические последствия на дорогах. Тем не менее статистика ДТП говорит о том, что аварии с участием нетрезвых все же происходят, и по вине таких водителей с января погибли 9 человек, еще 67 получили травмы, сообщили ИА «Высота 102» в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

В предстоящую пятницу, а также в выходные и понедельник (с 9 по 12 июня) полицейские выйдут в очередные рейды по выявлению потенциальных преступников. Проверки организованы во всех районах Волгограда и области и носят массовый характер, когда останавливается большинство проезжающих автомобилей. Добавим, что за это нарушение предусмотрен штраф, а также лишение прав, но при повторном случае остановки — уголовная судимость, вплоть до ареста.