В СК назвали имя главного фигуранта дела об осквернении скульптуры Родины-матери





Отредактированное фото в интернете «зеленой» Родины-матери было размещено с устройств, принадлежащих Алексею Волкову, который по данным открытых источников является руководителем волгоградского штаба Алексея Навального. Сегодня об этом ИА «Высота 102» заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По месту временного пребывания в Волгограде активиста в арендованной квартире был проведен обыск, в ходе которого следователи изъяли эту технику. Сейчас ее пристально изучают специалисты в рамках назначенной по делу компьютерно-технической экспертизы. Что касается позиции самого Волкова, то он предпочел воспользоваться правом не свидетельствовать против самого себя, предусмотренным статьей 51 Конституции. По словам Куницкой, уголовно-правовая оценка действиям руководителя регионального штаба Алексея Навального, и другим лицам, причастным к осквернению символа непобедимости и мужества советских воинов, будет дана по результатам расследования, которое в настоящее время продолжается.

Органы власти региона и областное управление следственного комитета продолжают получать массу писем от возмущенных жителей города-героя Волгограда, а главное, ветеранов Великой Отечественной войны: тех, для кого «Родина-мать зовет!» - не просто скульптура, а вечный символ героизма всего советского народа, отстоявшего свободу своего Отечества в годы Второй мировой войны, сумевшего дать отпор фашизму и навсегда изменившего ход мировой истории.

Отметим, что несколько дней назад в интернете на странице в «Живом журнале» анонимный пользователь, который представился IT-специалистом, опубликовал имя предполагаемого автора отредактированной фотографии. По мнению блогера, это Алексей Волков. Само изображение было размещено после случая, когда Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле в день открытия штаба. Ранее, напомним, во время открытия штаба Алексея Навального в Волгограде он извинился перед волгоградцами за инцидент.