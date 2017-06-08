В Волгограде прошел первый семейный фестиваль финансовой грамотности





Что такое финансовые цели, как их правильно ставить и достигать – этому и многому другому научились дети и их родители в рамках первого семейного фестиваля финансовой грамотности. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном центре финграмотности Волгоградской области, он прошел на базе школы «Поколение» и собрал слушателей самых разных возрастов.

Насыщенная программа фестиваля включила в себя лекции, деловые игры, практикумы, тестирования и многое другое. Для родителей Ольга Андреева, руководитель Регионального центра финансовой грамотности, провела занятия «Диагностика финансового здоровья» и «Финансовое воспитание в семье». На лекциях слушатели узнали, как финансовый учет помогает улучшить отношения в семье и избежать конфликтов из-за денег, поняли, как можно говорить с детьми о деньгах, а также выяснили, почему важно на семейном совете обсуждать и формировать совместные финансовые планы.

А на полезном интерактиве «Постановка финансовых целей» родители смогли упорядочить свои мечты и желания и составить реальный семейный финансовый план на ближайшее будущее. Дети им в этом с удовольствием помогли!





Кстати, во время лекций с родителями дети совсем не скучали. Школьники 8-12 лет приняли участие в игре по финансовой грамотности "Полезные деньги". А ребята постарше – от 13 до 15 лет на семинаре «Вкладывай в свое будущее», который провела тьютор РЦФГ Екатерина Сушко, узнали что такое инвестирование в себя и зачем нужно ставить перед собой конкретные финансовые и жизненные цели.

В игре «Сквозь пески» они смогли потренироваться в достижении своих целей. Также подростки прошли тестирование по профориентации, благодаря которому они смогли понять, какая из профессий для них ближе. Все участники мероприятия получили не только полезные знания, но и подарки – книги «Финансовое здоровье» и «Финансовый дневник» для родителей, а также «Полезные деньги» и «Как накопить на велосипед и стать миллионером» для ребят.

Организовали фестиваль Региональный центр финансовой грамотности Волгоградской области и журнал для родителей «УМКА».



