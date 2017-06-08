В Волгоградской области за присвоение денег «Почты России» осуждена начальник отделения

В Палласовском районе суд вынес приговор в отношении Ольги Дуюновой, которая будучи начальником почтового отделения в селе Золотари присвоила деньги из кассы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, ей назначено 1,5 года колонии. С учетом признания вины и частичного возмещения ущерба наказание посчитали условным.

Всего Дуюновой вменялось 4 эпизода растраты казенных денег — от 40 до 73 тысяч рублей. Чтобы присвоить их, она в специальную программу вносила ложные сведения в отчеты о движении денежных средств и сумм реализации услуг или материальных ценностей. Ущерб составил 210 тысяч рублей.